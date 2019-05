Cronaca 95

Ricercato per atti sessuali su minori, atterra a Fontanarossa e viene arrestato

L’uomo, che deve scontare quattro anni di reclusione, è stato bloccato dopo essere sbarcato da un volo in arrivo da Bucarest

Redazione

31 Maggio 2019 08:43

Era ricercato per atti sessuali con minore, è stato arrestato al Fontanarossa di Catania dalla polizia di frontiera dopo essere atterrato con un volo proveniente da Bucarest. Si tratta di un cittadino romeno di 41 anni, Ion Diaconu. L’uomo risulta essere destinatario di un ordine di carcerazione per atti sessuali con minorenne emesso dalla Procura di Catania.Il 41 enne è stato arrestato dal personale della squadra di polizia di frontiera aerea che è in servizio all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. L’uomo, che deve scontare quattro anni di reclusione, è stato bloccato dopo essere sbarcato da un volo in arrivo da Bucarest. Dopo l’arresto è stato condotto in carcere.





