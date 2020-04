Attualita 594

Riavvio delle attività produttive dal 4 maggio ma alcune ripartiranno il 27 aprile: confronto tra governo e parti sociali

L'idea è quella di far tornare al lavoro i cittadini dopo il 3 maggio ma presto potrebbero ripartire la produzione di macchine agricole e industriali

Redazione

22 Aprile 2020 15:52

Ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio, con alcune singole eccezioni dal 27 aprile. E’ lo schema concordato questa mattina, a quanto si apprende, nelle riunioni a Palazzo Chigi.L’idea, su cui il governo si confronterà nel pomeriggio con le parti sociali, è far tornare al lavoro i cittadini dopo il 3 maggio ma, come già avvenuto nelle scorse settimane, si raccoglieranno le sollecitazioni su singoli settori, come la produzione di macchine agricole e industriali, che potrebbero essere autorizzati a ripartire

prima



Ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio, con alcune singole eccezioni dal 27 aprile. E’ lo schema concordato questa mattina, a quanto si apprende, nelle riunioni a Palazzo Chigi.L’idea, su cui il governo si confronterà nel pomeriggio con le parti sociali, è far tornare al lavoro i cittadini dopo il 3 maggio ma, come già avvenuto nelle scorse settimane, si raccoglieranno le sollecitazioni su singoli settori, come la produzione di macchine agricole e industriali, che potrebbero essere autorizzati a ripartire

prima



Caltanissetta, comparto sanità della Cisl Fp: Antonino Guagenti nuovo segretario aziendale dell'Asp

News Successiva Centenaria guarita dal Coronavirus, Razza: "Un inno alla vita e un riconoscimento alla sanità siciliana"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare