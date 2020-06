Attualita 56

"Riapriamo gli edifici scolastici chiusi", Onde donneinmovimento scrive al sindaco di Caltanissetta

L'associazione ritiene che sia necessario aprire gli istituti chiusi per garantire il diritto allo studio per tutti

Redazione

26 Giugno 2020 12:07

Dopo l'emergenza Covid 19 che ha costretto bambini e bambine, ragazzi e ragazze fuori dalle scuole per 4 mesi, oggi occorre mettere in campo risorse straordinarie di creatività e capacità di governo per garantire loro un anno scolastico in cui la funzione educativa non sia svuotata dalla indispensabile componente della socializzazione. L’ Associazione Onde donneinmovimento,quindi, chiede al Sindaco di Caltanissetta di riaprire e rendere agibili gli edifici scolastici chiusi in modo da renderli disponibili per la piena attuazione del diritto allo studio in città, già a partire dal prossimo settembre.

Onde donneinmovimento sollecita un incontro con l'amministrazione affinché si faccia promotrice di un confronto con dirigenti, insegnanti, studenti, genitori, cittadini per programmare e attuare quanto è necessario in una Città in cui la scuola rappresenti veramente una priorità. Ne dà notizia la portavoce dell'associaizone, Lidia Trobia.



