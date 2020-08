Attualita 565

Riapertura delle scuole, i presidi: "In caso di contagi bisognerà valutare la chiusura dell'istituto con le Asl"

Secondo l'associazione nazionale presidi, non ci potranno essere regole generali, nè ci si può affidare esclusivamente a parametri numerici

Redazione

17 Agosto 2020 16:58

"Se ci sarà un caso positivo all'interno di una scuola bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di concerto con l'autorità sanitaria, cioè la Asl, e dopo avere valutato le circostanze. Non ci possono essere regole generali nè ci si può affidare esclusivamente a parametri numerici" . Lo afferma all'ANSA il presidente dell'Anp (Associazione nazionale presidi) Antonello Giannelli.Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il covid è equiparato a un incidente sul lavoro. Se il dirigente scolastico attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla", afferma Giannelli. "Non parliamo di scudo penale - aggiunge - perchè quello fa riferimento a soggetti che hanno commesso reati, e i presidi non sono delinquenti o malfattori".

Predisporre un locale interno ad ogni istituto scolastico per l'accoglienza degli eventuali casi sintomatici di coronavirus o sospetti. E' una delle misure previste dalle linee guida dell'Anp per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021.

"Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni. Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano". Lo scrive la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su Facebook.



"Se ci sarà un caso positivo all'interno di una scuola bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di concerto con l'autorità sanitaria, cioè la Asl, e dopo avere valutato le circostanze. Non ci possono essere regole generali nè ci si può affidare esclusivamente a parametri numerici" . Lo afferma all'ANSA il presidente dell'Anp (Associazione nazionale presidi) Antonello Giannelli.Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il covid è equiparato a un incidente sul lavoro. Se il dirigente scolastico attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla", afferma Giannelli. "Non parliamo di scudo penale - aggiunge - perchè quello fa riferimento a soggetti che hanno commesso reati, e i presidi non sono delinquenti o malfattori".

Predisporre un locale interno ad ogni istituto scolastico per l'accoglienza degli eventuali casi sintomatici di coronavirus o sospetti. E' una delle misure previste dalle linee guida dell'Anp per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021.

"Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni. Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano". Lo scrive la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su Facebook.



News Successiva Calendario 2021 pronto: ecco la Polizia com'è cambiata. Sarà possibile acquistare una copia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare