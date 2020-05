Attualita 152

Riapertura degli stabilimenti balneari, incontro a Gela tra Confesercenti e Capitaneria di Porto

I titolari dei lidi sono pronti a ripartire garantendo le linee guida nazionali stabilite dal Governo nazionale

Redazione

29 Maggio 2020 09:37

Il presidente provinciale della Confesercenti, Rocco Pardo assieme al coordinatore della Fiba provinciale Salvo Cavaleri ed una rappresentanza di titolari di lidi balneari hanno incontrato il comandante della Capitaneria di Porto di Gela Cosimo Roberto Carbonara l’incontro molto cordiale ha avuto come oggetto la ripartenza dei lidi balneari. Soddisfatti dell’incontro e rinnovata la collaborazione al fine di una stagione che tuteli la salute propria e dei clienti. I titolari dei lidi si sono detti pronti ad accogliere e a far rispettare le linee guida nazionali in attesa di quelle regionali. L’incontro si è chiuso con la comunicazione al Prefetto e ad un aggiornamento subito dopo l’ordinanza regionale.

