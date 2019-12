Cronaca 1121

Riaperta l'inchiesta su Aldo Naro, tre nuovi indagati. Il medico di San Cataldo non sarebbe stato ucciso da un solo buttafuori

La famiglia della vittima chiede alla procura l'avocazione delle indagini dopo avere scoperto che il referto di una Tac è scomparso dal fascicolo della procura

05 Dicembre 2019 10:12

L'omicidio del medico Aldo Naro alla discoteca Goa non fu commesso da un solo buttafuori del locale ma anche da altri tre suoi colleghi. È quanto sostiene il giudice per le indagini preliminari Filippo Serio che ha quindi rigettato la richiesta di archiviazione della procura e chiesto nuove indagini.Gli altri tre uomini coinvolti e per i quali viene richiesto alla procura l'iscrizione nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio volontario in concorso, sono Pietro Covello, buttafuori irregolare, e Gabriele Citarella e Francesco Troia, vigilantes regolari.

