"Riaccendiamo la passione e ripartiamo dall'eccellenza": al via la campagna abbonamenti della Nissa

Dopo l’ammissione al campionato di Eccellenza la squadra biancoscudata è pronta ad affrontare la stagione

29 Luglio 2020 09:37

“Riaccendiamo la passione e ripartiamo dall’eccelenza” è lo slogan per la campagna abbonamenti a prezzo ridotto di 60 euro (eccezionalmente dal 20 luglio al 17 agosto) lanciato dalla Nissa Fc. Dopo l’ammissione al campionato di Eccellenza la squadra biancoscudata è pronta ad affrontare la stagione ma con il supporto del suo elemento più prezioso ed importante...i tifosi!

Da lunedì 20 luglio, la Nissa Fc chiama a raccolta i propri sostenitori, quelli veri, per l’ennesima sfida che la vedrà impegnata in ogni rettangolo di gioco con l’obiettivo di portare in alto e con orgoglio il vessillo biancoscudato. La squadra è pronta a lottare, sudare ed emozionare ma il sostengo del pubblico e della città passa anche attraverso l’acquisto dell’abbonamento. I dirigenti della Nissa considerano questa sfida come un atto di amore nei confronti della città di Caltanissetta ed è questo lo spirito con cui desiderano l’appoggio degli sportivi nisseni affinché ogni singolo nisseno si senta parte di questo progetto di rilancio attraverso l’acquisto di un abbonamento.



