"Riabilitazione e trattamento nelle malattie degli apparati locomotore e nervoso", esperti a confronto

Il convegno ha sensibilizzato tutti i professionisti presenti alla collaborazione multiprofessionale e multispecialistica

28 Ottobre 2019 14:57

“Riabilitazione e trattamento multidisciplinare nelle malattie degli apparati locomotore e nervoso”. E’ il tema del convegno ECM che si e’ svolto nei giorni 25 e 26 Ottobre organizzato dalla Foreip di Caltanissetta, sponsorizzato dal centro ortopedico Aliotta di Gela e con il gratutito patrocinio di ASP CT, UNI CT, OMCEO CT e Centro Ippocrate CL.

Diversi sono stati gli esperti a confronto presenti, grazie alla Direzione Scientifica del Dr. Roberto Torrisi Direttore U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione ASP CT.

Il convegno ha sensibilizzato tutti i professionisti presenti alla collaborazione multiprofessionale e multispecialistica, si e’discusso circa le migliori modalità di integrazione delle varie metodiche terapeutiche a disposizione, nonché sull’importanza della gestione attenta e appropriata durante i percorsi riabilitativi, al fine di offrire non solo miglioramenti nella qualità di vita e della cura,ma anche di quella sociale di ogni singolo paziente.

Il trattamento riabilitativo è stato presentato come un valido supporto nei diversi percorsi di cura multidisciplinare, nelle patologie dell’apparato locomotore e del Sistema nervoso centrale. Saper integrare le proprie competenze, relazionarsi e confrontarsi nei vari campi di applicazione rende il percorso del fisiatra più coerente ed efficace nella gestione di un paziente dall’età pediatrica a quella adulta.

Oltre ai professionisti sanitari, i quali con la frequenza al corso hanno conseguito n.6 crediti ECM, sono stati presenti diversi studenti Universitari della facolta’ di Medicina di UNI CT, ai quali per la presenza saranno riconosciuti i CFU ( Crediti Formativi Universitari ). L’evento , articolato in due giornate si è svolto a Caltagirone nel Salone Comunale di rappresentanza “Mario Scelba”.





