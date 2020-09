Salute 435

Riabilitazione, a Caltanissetta torna a funzionare a pieno regime l'Unità Operativa di via Luigi Monaco

Oltre ai pazienti che già venivano seguiti a San Cataldo verranno chiamati coloro che si trovavano in lista d'attesa

Rita Cinardi

09 Settembre 2020 22:29

Torna a funzionare a pieno regime l'Unità Operativa Complessa di Riabilitazione, diretta da Salvatore Ferrara, all'interno della Rsa di via Luigi Monaco. Nel corso del lockdown il servizio era stato interrotto, ma non appena è stato dato l'ok da parte della Regione, già nella Fase 1 e a seguire nella Fase 2 i pazienti (sia coloro che necessitavano di riabilitazione neurologica che di quella logopedica) sono stati gestiti in modalità smart working. A seguirli a distanza i quattro fisioterapisti e i due logopedisti di cui è dotata l'Unità Operativa. Nella fase 3 il servizio ha riaperto a San Cataldo e adesso è pronto per ripartire a Caltanissetta. Oltre ai pazienti che già venivano seguiti a San Cataldo verranno chiamati coloro che si trovavano in lista d'attesa. "La direzione sanitaria - dichiara il direttore dell'Unità Operativa, Salvatore Ferrara - si era impegnata a ripartire a metà settembre in via Luigi Monaco e l'impegno è stato ampiamente rispettato. Nel corso della riunione operativa di oggi, alla presenza del direttore sanitario Marcella Santino, sono stati stabiliti i criteri con cui operare nel rispetto della normativa anticontagio. Si è stabilito inoltre di apportare migliorie e riorganizzare i percorsi. Inoltre facciamo presente agli utenti che continua il servizio di protesi, presidi e ausili, nonché quello dedicato alle visite specialistiche".

