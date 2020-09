Politica 505

Rferendum, Gela in ritardo nell'allestimento di seggi e spazi elettorali. Greco replica a Di Paola: "Non è colpa nostra"

Botta e risposta tra i due esponenti politici. La gara per l'allestimento degli spazi sarebbe stata indetta ad agosto

Redazione

07 Settembre 2020 18:18

“Confermiamo i ritardi nell'allestimento degli spazi elettorali e dei seggi, ma chiariamo che non dipendono assolutamente da una precisa volontà di questa amministrazione, bensì da problemi tecnici che noi per primi speriamo possano essere risolti nel minor tempo possibile”.Il Sindaco Lucio Greco replica così alle accuse giunte a mezzo stampa dal deputato regionale grillino Nuccio Di Paola che, in riferimento al referendum del 20 e 21 settembre per decidere sul taglio dei parlamentari, punta l'indice contro Palazzo di Città per la mancata sistemazione degli stalli in cui collocare i pannelli per i manifesti per la propaganda elettorale. “E' inconcepibile, per non dire pura fantascienza, che si possa pensare che non sono stati ancora delimitati gli spazi perchè siamo a favore del no. Quello che è successo è molto più semplice, - continua Greco - e al deputato Di Paola sarebbe bastata una telefonata per saperlo. In sostanza, ad agosto è stata indetta la gara aperta sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) per l'allestimednto degli spazi elettorali e dei seggi. Il giorno di apertura delle buste è stato fissato al 3 settembre, perchè sono stati concessi 15 giorni di tempo a tutte le ditte per partecipare alla gara. Questa, però, non si è potuta concludere ed è ancora in fase di svogimento perchè si sono rese necessarie delle verifiche di natura tecnica sulle tre ditte che hanno partecipato. E' questione di giorni, - conclude Greco - poi si procederà con l'aggiudicazione provvisoria e la consegna sotto riserva di legge urgente ed immediata di questi spazi. I tempi sono stretti, è vero, ma i ritardi non sono addebitabili a questa amministrazione”.



