Reti idriche monitorate con l'uso della tecnologia, lavori in corso a Gela nei serbatoi di Montelungo e Spinasanta

Nei lavori, iniziati la scorsa settimana, sono al momento impegnate squadre di elettricisti ed elettromeccanici

Redazione

24 Novembre 2020 10:18

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori nei serbatoi di Montelungo e Spinasanta, a Gela, nell’ambito della realizzazione del progetto di telecontrollo dei principali nodi idraulici e delle reti idriche e degli impianti di servizio gestiti da Caltaqua.Nei lavori, iniziati la scorsa settimana, sono al momento impegnate squadre di elettricisti ed elettromeccanici.

Gli interventi a Gela si affiancano a quelli avviati in precedenza nel serbatoio di San Giuliano a Caltanissetta, ed a quelli programmati nell’analogo impianto di Mussomeli, così come previsto nel Piano degli investimenti privati approvato dall’ATO idrico a giugno del 2018.

Il progetto di telecontrollo - finanziato con risorse proprie di Caltaqua con un investimento complessivo da 1,2 milioni di euro - una volta a regime non si limiterà a rendere possibile un intervento locale con software, hardware e apparecchiature di controllo, ma comporterà una rivisitazione e controllo delle reti di servizio e camere di manovra.

Si tratta di un intervento che mira a diversi obiettivi: da una parte un diffuso efficientamento della rete, sia a livello idraulico (apparecchiature elettroidrauliche, strumentazione di misura in primo luogo) che a livello informatico, per consentire una conoscenza in tempo reale dello stato della rete e agire in modo mirato per migliorare il servizio e individuare ed eliminare le situazioni critiche. Tutto ciò comporterà, a cascata, altri rilevanti risultati, a cominciare da una migliore gestione del personale e dalla realizzazione di interventi mirati ed efficaci per eliminare i guasti sulle reti idriche e rimuovere le cause che li hanno generati.



