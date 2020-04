Cronaca 5606

Resuttano, si incontrano fuori dal cimitero per stipulare un prestito: multa da 533 euro per ciascuno

Uno dei due era arrivato da Caltanissetta. Una volta visti i carabinieri hanno anche cercato di eludere i controlli

Rita Cinardi

04 Aprile 2020 11:05

Si erano incontrati al posteggio del cimitero, lontani da occhi indiscreti per stipulare un contratto di cessione del quinto. Quando hanno visto i carabinieri hanno pure cercato di eludere i controlli ma alla fine sono stati sanzionati. E’ successo ieri a Resuttano (Caltanissetta) dove due uomini sono stati sanzionati per inosservanza dei decreti emanati dal Governo per il contenimento dell’emergenza covid-19. Una pratica differibile e gestibile in altro modo (on line o per telefono) secondo i carabinieri che hanno multato entrambi. I due, uno di Caltanissetta e l’altro di Resuttano, si erano dati appuntamento al posteggio del cimitero dove erano giunti ognuno con la propria auto. Per questo ognuno di loro dovrà pagare una sanzione pari a 533 euro.

