Restituito a Cappellano Seminara parte del suo patrimonio, revocata anche la misura interdittiva

Lo ha deciso il Tribunale del riesame che ha restituito all'ex amministratore giudiziario beni per circa 600 mila euro

Redazione

21 Settembre 2019 09:30

Nuovo capitolo nella vicenda dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara. Il tribunale del riesame, presieduto da Lorenzo Jannelli, ha parzialmente annullato il sequestro di beni dal valore di oltre due milioni e 400 mila euro del legale, disponendo la restituzione di un patrimonio di circa 600 mila euro, e ha pure revocato la misura interdittiva che per un anno gli avrebbe impedito di esercitare non solo l'attività forense, ma anche quella imprenditoriale.Il collegio, così come riporta Sandra Figliuolo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha dunque in parte accolto le tesi degli avvocati difensori. L'indagato è accusato di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di sottrazione di beni alle azioni esecutive del fisco ed anche di autoriciclaggio.



