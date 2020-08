Eventi 121

"R_Estate a Gela" tra jazz, magia, teatro e cabaret: la città si trasforma in un grande palcoscenico

Un'estate ricca di eventi quella che sta vivendo la città anche se alcuni appuntamenti sono stati annullati

Redazione

22 Agosto 2020 16:05

“Abbiamo, a malincuore, dovuto annullare, al momento solo fino al 7 settembre, secondo le ultime direttive anticovid nazionali, il D.Jazz alla Torre di Manfria e gli appuntamenti della rassegna In Vino Ghelas e dell’Estate a Manfria, ma speriamo di poterli riproporre più avanti e, nel frattempo, non possiamo che essere felici per la risposta del pubblico a tutti gli altri eventi del calendario R_Estate a Gela”.A parlare è l'assessore alla cultura, Cristian Malluzzo, entusiasta dell'enorme successo della finale regionale di Miss Universe, che giovedì sera ha richiamato tantissime persone alle Mura Timoleontee. “La felicità, mia e dell'intera amministrazione, – prosegue l'assessore – non è dovuta solo alla grande presenza di pubblico, ma anche al fatto che oltre 100 famiglie sono arrivate per l'occasione a Gela da tutta la Sicilia, l'hanno potuta visitare, apprezzare, si sono innamorate degli scorci più suggestivi del nostro litorale e del suo spettacolare tramonto, apportando un piccolo ma importante contributo all'economia locale e dandoci la conferma che quella della promozione turistica è la strada giusta da seguire”.

Oltre al successo del concorso di bellezza, ricordiamo anche il boom di pubblico per lo spettacolo di ieri sera di Giovanni Cacioppo e l'interessante dibattito di mercoledì sera alla presenza del giornalista e conduttore RAI Gerardo Greco presso Bosco Littorio, e da stasera si continua con eventi di notevole spessore ma in totale sicurezza con mascherine, distanziamento e misurazione della temperatura. “Io e il sindaco Lucio Greco – conclude Malluzzo - siamo felici del fatto che finalmente stia passando il messaggio che restare in città e rispettare il nostro patrimonio culturale si può e si deve fare, che divertirsi e godere del nostro territorio non è fantascienza e che dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio”.

Ecco, quindi, alcuni tra gli eventi clou dei prossimi giorni, a partire da questa sera: la VII edizione del Gran Galà del Premio Eleonora Lavore alle Mura Timoleontee, “Gela is Magic” in Piazza Roma e la rassegna Gela Jazz 2020 al cortile Santa Maria di Gesù, DYSKOLOS e Prometeo sempre alle Mura, lo spettacolo di Intrattenimento di scienza e magia “Wunderkammer show” al lungomare, il cabaret di Uccio De Santis, “I mercoledì di cronaca” al Bosco Littorio e molto altro. Per il calendario completo consultare la pagina http://www.comune.gela.cl.it/2872-r-estate-a-gela-2020-ecco-il-calendario-completo



