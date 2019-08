Eventi 552

"Resistenti, storie di antifascisti, partigiani e deportati di Riesi", Giuseppe Calascibetta presenta un saggio sulla seconda guerra mondiale

Si tratta di un libro dedicato ai riesini che si sono distinti durante la guerra e le cui storie sono state ripescate attraverso diari, testimonianze, foto e documenti

Redazione

13 Agosto 2019 17:03

“Resistenti, storie di antifascisti, partigiani e deportati di Riesi”. E’ il titolo di un saggio storico dedicato alla seconda guerra mondiale curato da Giuseppe Calascibetta, e promosso dal Comune di Riesi e dell’ANPI provinciale di Caltanissetta. Un progetto che ha avuto inizio nel 2008, grazie all’impegno del prof Rosario Riggio e che adesso trova attuazione con la presentazione del volume presso la CGIL di Riesi, mercoledi 21 agosto, con la presenza del sindaco del Comune di Riesi, Salvatore Chiantia del segretario provinciale CGIL Caltanissetta, Ignazio Giudice, segretario della CGIL Riesi, Filippo Marino e Attilio Gerbino che ha curato la mostra artistica dal titolo: “RiESISTENTI”. Un percorso artistico culturale che viene riproposto per fare conoscere più da vicino i volti e le storie che ruotano attorno alla resistenza, all’antifascismo e alle storie dei deportati nei campi di prigionia. Tre queste compiano la storie del famoso artista riesino, Filippo Scroppo che è stato un partigiano, intellettuale antifascista e in affermato artista a livello internazionale; le cui opere sono esposte nei principali musei nazionali. Oppure la storia della prima e unica staffetta partigiana riesina: Antonia Lepore, una donna che ha aiutato in prima linea i partigiani. Una storia, tante storie di riesini che si sono distinti nella della seconda guerra mondiale ripescate attraverso diari, racconti, testimonianze, foto e documenti ufficiali, per dare dignità e valore alle loro storie

“Resistenti, storie di antifascisti, partigiani e deportati di Riesi”. E’ il titolo di un saggio storico dedicato alla seconda guerra mondiale curato da Giuseppe Calascibetta, e promosso dal Comune di Riesi e dell’ANPI provinciale di Caltanissetta. Un progetto che ha avuto inizio nel 2008, grazie all’impegno del prof Rosario Riggio e che adesso trova attuazione con la presentazione del volume presso la CGIL di Riesi, mercoledi 21 agosto, con la presenza del sindaco del Comune di Riesi, Salvatore Chiantia del segretario provinciale CGIL Caltanissetta, Ignazio Giudice, segretario della CGIL Riesi, Filippo Marino e Attilio Gerbino che ha curato la mostra artistica dal titolo: “RiESISTENTI”. Un percorso artistico culturale che viene riproposto per fare conoscere più da vicino i volti e le storie che ruotano attorno alla resistenza, all’antifascismo e alle storie dei deportati nei campi di prigionia. Tre queste compiano la storie del famoso artista riesino, Filippo Scroppo che è stato un partigiano, intellettuale antifascista e in affermato artista a livello internazionale; le cui opere sono esposte nei principali musei nazionali. Oppure la storia della prima e unica staffetta partigiana riesina: Antonia Lepore, una donna che ha aiutato in prima linea i partigiani. Una storia, tante storie di riesini che si sono distinti nella della seconda guerra mondiale ripescate attraverso diari, racconti, testimonianze, foto e documenti ufficiali, per dare dignità e valore alle loro storie

News Successiva La compagnia teatrale "Angelo Musco" di Riesi chiude con successo la tournèe torinese

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews