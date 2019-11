Salute 749

Rescissione del contratto con Caltaqua, tutto fermo in attesa di un vertice in prefettura a Caltanissetta

Il nodo da sciogliere rimane se Caltaqua abbia provocato disservizi o sia stata inadempiente. Il sindaco di Gela si è riservato di esprimere un parere

Redazione

06 Novembre 2019 18:15

Disservizi o inadempienze da parte del gestore? Era questo il nodo da

sciogliere oggi dalla commissione dell’Ato idrico presieduta dalla dott.ssa

Rosalba Panvini riunitasi a Caltanissetta.

Un nodo che non è stato ancora sciolto in attesa dell’incontro fissato

per giorno 15 in Prefettura alla presenza dei sindaci della provincia e

dei rappresenti della Regione nel corso del quale sarà esaminata la

questione.

La commissione poi tornerà a riunirsi il 18 novembre per decidere.

Già stamattina, qualche componente della commissione ha espresso la

volontà di risoluzione del contratto con la società Caltaqua per le

inadempienze della società legate alla mancata depurazione dell’acqua ed

alla mancata erogazione H24.

Il sindaco Lucio Greco, componente della commissione, si è riservato di

esprimere il parere dopo la riunione con i sindaci che si terrà i

Prefettura la settimana prossima.

Ha chiesto, inoltre, di sapere dall’Ato idrico tutte le eventuali

contestazioni formali avanzate al gestore su inadempienze e disservizi

con riferimento al servizio idrico e di depurazione, dall'inizio del

rapporto ad oggi, nonché di conoscere eventuali contestazioni sulla

mancata realizzazione del piano di investimenti indicati nel piano

d’ambito del contratto di servizio.

Ha comunicato, infine, di avere convocato per venerdì un consiglio

comunale urgente su tutte le problematiche relative al servizio idrico

integrato.



