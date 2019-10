Salute 435

Rescissione del contratto con Caltaqua, il sindaco di Gela: "Farò di tutto per mettere fine ad una situazione insopportabile"

Il sindaco Lucio Greco torna a sottolineare che la sua posizione nei confronti di Caltaqua è sempre stata chiara

Redazione

25 Ottobre 2019 12:38

“La mia posizione nei confronti di Caltaqua è stata sempre netta e

chiara”.

Lo afferma il sindaco Lucio Greco che ricorda le sue battaglie legali

intraprese contro la società ancor prima di assumere la carica di primo

cittadino.

“Sin da quando ero presidente dell’associazione Cittadini per la

giustizia, ho difeso a spada tratta i diritti dei miei concittadini

vessati da una mala gestione da parte della società spagnola - dice -

adesso, nella qualità di sindaco ho, purtroppo, potuto constatare e

prendere atto che la situazione è ulteriormente peggiorata.

Pertanto, nel dichiarare che mai in nessuna circostanza e in nessuna

riunione ho acconsentito all'aumento tariffario, ribadisco la ferma

volontà di intraprendere tutte le iniziative che mettano fine ad una

situazione che, di giorno in giorno, diventa sempre più insopportabile”.



