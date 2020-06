Attualita 461

Registrazione obbligatoria e più controlli: pronto il piano di Musumeci e Bertolaso per chi arriva in Sicilia

Dovrebbe restare obbligatorio per chi arriva, residente o turista, registrarsi sul sito Siciliacoronavirus.it. Ciò permetterà di evitare la quarantena che avrebbe tagliato le gambe al turismo

Redazione

02 Giugno 2020 16:06

Il piano per chi arriva in Sicilia è pronto e domani mattina sarà presentato dal governatore Nello Musumeci, insieme a Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile che ha collaborato in questi giorni con la Regione.In questo ore arriverà anche l'ordinanza a cui Musumeci sta lavorando e che prevederà la riapertura della Sicilia da domani e non più dall'8 giugno come indica il documento attualmente in vigore. L'obiettivo, innanzitutto, è riattivare il turismo senza prevedere l’obbligo di esami clinici preventivi per chi arriva. Verrà introdotta la App (SiciliaSiCura) che ogni turista, anche se è una scelta facoltativa, potrà scaricare indicando dove alloggia e i dati per essere eventualmente contattato. Dovrebbe restare obbligatorio per chi arriva, residente o turista, registrarsi sul sito Siciliacoronavirus.it. Ciò permetterà di evitare la quarantena che avrebbe tagliato le gambe al turismo.

Il pool di esperti e l’assessore al Turismo Manlio Messina riuniti ieri col governatore Nello Musumeci hanno lavorato a una serie di protocolli, progettati con Guido Bertolaso, per bloccare eventuali nuovi focolai. E così verranno attivate delle unità mediche speciali che intercetteranno i potenziali contagiati dal coronavirus (grazie alle segnalazioni degli stessi positivi che al primo sintomo devono avvertire le postazioni mediche o segnalarsi tramite la App).

L’eventuale quarantena di questi positivi della Fase 2 potrebbe essere svolta nelle Opere Pie. Ovviamente scatteranno controlli con i termo scanner nei porti e negli aereoporti. Così la Regione spera di arginare l’arrivo del virus attraverso i turisti.





Il piano per chi arriva in Sicilia è pronto e domani mattina sarà presentato dal governatore Nello Musumeci, insieme a Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile che ha collaborato in questi giorni con la Regione.In questo ore arriverà anche l'ordinanza a cui Musumeci sta lavorando e che prevederà la riapertura della Sicilia da domani e non più dall'8 giugno come indica il documento attualmente in vigore. L'obiettivo, innanzitutto, è riattivare il turismo senza prevedere l’obbligo di esami clinici preventivi per chi arriva. Verrà introdotta la App (SiciliaSiCura) che ogni turista, anche se è una scelta facoltativa, potrà scaricare indicando dove alloggia e i dati per essere eventualmente contattato. Dovrebbe restare obbligatorio per chi arriva, residente o turista, registrarsi sul sito Siciliacoronavirus.it. Ciò permetterà di evitare la quarantena che avrebbe tagliato le gambe al turismo.

Il pool di esperti e l’assessore al Turismo Manlio Messina riuniti ieri col governatore Nello Musumeci hanno lavorato a una serie di protocolli, progettati con Guido Bertolaso, per bloccare eventuali nuovi focolai. E così verranno attivate delle unità mediche speciali che intercetteranno i potenziali contagiati dal coronavirus (grazie alle segnalazioni degli stessi positivi che al primo sintomo devono avvertire le postazioni mediche o segnalarsi tramite la App).

L’eventuale quarantena di questi positivi della Fase 2 potrebbe essere svolta nelle Opere Pie. Ovviamente scatteranno controlli con i termo scanner nei porti e negli aereoporti. Così la Regione spera di arginare l’arrivo del virus attraverso i turisti.





News Successiva Caltanissetta, cerimonia al Monumento dei Caduti e fascio tricolore sul Palazzo del Governo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare