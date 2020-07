Politica 614

Regione Siciliana, Corpo Forestale: sì allo sblocco dei concorsi

Disco verde, a Sala d'Ercole, con la sola astensione del Movimento cinque stelle, anche per altre due norme

Si tornerà ad assumere nel Corpo forestale della Regione Siciliana. E' stata infatti approvata all'Assemblea regionale la norma presentata dal governo Musumeci che prevede lo sblocco dei concorsi e che, come sottolinea l'assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro, "consentirà finalmente di integrare un organico ormai sotto dimensionato, adeguandolo alle reali esigenze di una capillare salvaguardia del nostro patrimonio naturale ".Disco verde, a Sala d'Ercole, con la sola astensione del Movimento cinque stelle, anche per altre due norme: la prima concede l'adeguamento dell'indennità mensile pensionabile attesa da anni dagli agenti in divisa e che sarà concretamente corrisposto alla fine della prevista contrattazione sindacale. L'altra consente di utilizzare, attraverso l'istituto del comando, i guardia parco dei Nebrodi nella campagna antincendio in provincia di Messina.

"Anche qui - aggiunge l'assessore Cordaro - si tratta di far fronte a un organico insufficiente, ridotto a sole 31 unità, di cui soltanto ventisei operative. Quella di oggi può essere considerata una giornata storica perché, oltre a sbloccare dopo trent'anni procedure di assunzione, ridà dignità a un Corpo che riveste una funzione essenziale e che, con la presenza dei suoi uomini, contribuisce ad innalzare il livello di sicurezza in ogni angolo della nostra Isola".



