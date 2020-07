Attualita 132

Regione, negli uffici pesante arretrato da smaltire: stop alle ferie fino al 15 agosto

Vanno completati entro ferragosto i procedimenti per le autorizzazioni, in particolare quella per la Snam a Caltanissetta

Redazione

31 Luglio 2020 09:22

Grana ferie alla Regione, almeno all'assessorato all'Energia dove il dirigente generale le ha sospese a tutti fino a ferragosto in attesa di smaltire il pesante arretrato accumulatosi durante il lockdown. I sindacati, così come riporta un articolo di Gicinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, si sono opposti perchè non si può negare il riposo al personale "già messo a dura prova dall’emergenza sanitaria" e minacciano azioni legali.Prima il lavoro, poi le ferie", scrive nell'oggetto della seconda direttiva il dirigente Tuccio D’Urso. Nel testo il dirigente elenca per ogni ufficio l’arretrato da smaltire entro il 15 agosto, prima di andare in vacanza. E nell'elenco c'è il completamento di tutte le procedure di pagamento che riguardano i fondi europei e gli altri finanziamenti extra regionali (Paesc, Ape). Fra le pratiche da smaltire ci sono anche quelle che riguardano le conferenze di servizi, da chiudere o avviare, e le autorizzazioni ai collegamenti elettrici, le richieste di contributi da parte dei Comuni, la consegna degli elenchi relativi ai canoni minerari. Vanno completati entro ferragosto i procedimenti per le autorizzazioni, in particolare quella per la Snam a Caltanissetta.Di lavoro da smaltire ce n'è tanto ma i sindacati promettono battaglia.



