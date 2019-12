Eventi 118

Regali di Natale, ogni famiglia spenderà in media mille euro. Profumi e creme sono tra i più gettonati

Oggi il 73% degli italiani acquista online dal PC, mentre il 23% acquista direttamente dallo smartphone

Redazione

16 Dicembre 2019 15:27

In media ogni famiglia in questo periodo – dati pubblicati dall’infografica di Younited Credit – spende circa 998 euro, ma le cifre cambiano nelle varie parti della penisola: si spende di più al nord Italia, 1154 euro a famiglia, al centro con 1015 euro a famiglia ed infine al sud e nelle isole 915 euro e 908 euro a famiglia.Oggi il 73% degli italiani acquista online dal PC, mentre il 23% acquista direttamente dallo smartphone.

Le categorie più gettonate sono profumi e creme, giochi e prodotti per lo sport ed infine ci sono gli elettrodomestici sia grandi che piccoli. Non mancano i regali riciclati: un italiano su cinque dona dei regali ricevuti negli anni precedenti, che non sono piaciuti, ad amici e parenti.





In media ogni famiglia in questo periodo – dati pubblicati dall’infografica di Younited Credit – spende circa 998 euro, ma le cifre cambiano nelle varie parti della penisola: si spende di più al nord Italia, 1154 euro a famiglia, al centro con 1015 euro a famiglia ed infine al sud e nelle isole 915 euro e 908 euro a famiglia.Oggi il 73% degli italiani acquista online dal PC, mentre il 23% acquista direttamente dallo smartphone.

Le categorie più gettonate sono profumi e creme, giochi e prodotti per lo sport ed infine ci sono gli elettrodomestici sia grandi che piccoli. Non mancano i regali riciclati: un italiano su cinque dona dei regali ricevuti negli anni precedenti, che non sono piaciuti, ad amici e parenti.





Sussidi agli studenti siciliani, 297 i premiati dalla Mutua Sanitaria Cesare Pozzo: cerimonia a Caltanissetta

News Successiva Caltanissetta, gruppo storico di architetti presenta alcune opere realizzate tra il 1985 e il 2016

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare