Referendum, vince il sì con quasi il 70%: a Caltanissetta la percentuale sale al 79,5%

Il numero dei deputati, a partire dalla prossima legislatura, passerà dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200

21 Settembre 2020 20:59

Vittoria del Sì. È l'esito del Referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. A scrutinio quasi completato, il Sì è al 69,47% e il No al 30,53%.Le operazioni di voto si sono chiuse alle 15 di oggi. L'affluenza definitiva al voto è stata del 53,84%. In ogni caso non era necessario il raggiungimento del quorum.

La vittoria del sì dà il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari, con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200.

In Sicilia i «sì» al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari sono stati espressi dal 75,7% dei votanti mentre i no sono al 24,2%. Sono state scrutinate 5150 sezioni su 5300. Nella provincia di Caltanissetta la percentuale dei sì sale al 79,5 % e in provincia di Agrigento all’80,6%. Gli elettori chiamati alle urne erano 3.957.819. Ha votato il 35,39%, la percentuale più bassa tra le regioni. Ad Acquaviva Platani (Ag) per il sì si è espresso il 94,29% dei votanti.

"Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al risultato di questo referendum in primis il capo politico Vito Crimi". Lo ha detto il ministro M5s Luigi Di Maio. "Il risultato negli ultimi giorni non era assolutamente scontato: questa è una vittoria di tutti, di tutto il Paese e di tutti gli italiani che hanno voglia di cambiare al di là dei colori politici" ha aggiunto.

Anche Nicola Zingaretti esprime soddisfazione. "E' confermata la validità della scelta del Pd .Ora avanti con le riforme. Rappresenteremo anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato No reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari".





