Referendum sul taglio dei parlamentari, primi dati: il sì al 66%, affluenza sopra il 50%

La vittoria del sì dà il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari, con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione

Redazione

21 Settembre 2020 16:14

Si sono chiusi alle 15 i seggi per la seconda giornata delle consultazioni elettorali. Si è votato per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Partito lo spoglio, ad eccezione delle elezioni amministrative che comincerà alle ore 9 di domani.In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge il 66,7,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 33,3%. La prima proiezione dava il Sì a oltre il 65%.

Le operazioni di voto si sono chiuse alle 15 di oggi. L'affluenza provvisoria al voto è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati si evincono dal sito del Viminale. In ogni caso non era necessario il raggiungimento del quorum.

La vittoria del sì dà il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari, con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200.



