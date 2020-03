Eventi 330

Referendum sul taglio dei parlamentari, il 5 marzo a Gela verrà effettuato il sorteggio degli scrutatori

Il sorteggio, per il referendum previsto per il 29 marzo, si terrà nell'aula consiliare del Palazzo di Città

Redazione

03 Marzo 2020 13:08

Il 29 marzo si svolgerà il referendum costituzionale in tutta Italia. Gli scrutatori saranno sorteggiati il prossimo 5 marzo in aula consiliare a Palazzo di Città. La Commissione elettorale è stata convocata. Per il referendum si potrà votare domenica 29 marzo dalle 7 alle 23. Al cittadino verrà chiesto di esprimere il suo voto in relazione alle modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

