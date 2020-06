Attualita 38

Reddito di emergenza, prorogata al 31 luglio la domanda per ottenerlo: l'importo sarà tra 400 e 840 euro

Si può presentare la domanda per ottenere il reddito di emergenza attraverso il sito internet del'Inps

Redazione

18 Giugno 2020 09:05

Prorogata la domanda per richiedere il reddito di emergenza all'Inps. La scadenza, inizialmente fissata per il 30 giugno, è stata prorogata al 31 luglio, sulla base di quanto previsto del Dpcm del 15 giugno. Coloro che hanno i requisiti per richiedere il reddito di emergenza, possono inoltrare la richiesta anche tramite i Caf.La durata non cambia: il Rem sarà riconosciuto per due mesi e l'importo andrà da un minimo di 400 euro ad un massimo di 840 euro.

Si può presentare la domanda per ottenere il reddito di emergenza sia attraverso il sito internet del'Inps, con autenticazione tramite Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità elettronica. Chi volesse, può avvalersi del supporto di un Caf per la presentazione della domanda.

I requisiti per richiedere il reddito di emergenza sono i seguenti: residenza in Italia; reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare del beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro.

La soglia è accresciuta di 5.000 euro nei seguenti casi: per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro) e in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Inoltre ricordiamo che per richiedere il Rem è necessario un valore Isee inferiore a 15.000 euro e attestato da Dsu valida al momento della presentazione della domanda, pena il respingimento della stessa.



