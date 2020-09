Attualita 48

Reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà, in pagamento la terza mensilità: istanze entro il 15 ottobre

Gli uffici del patronato Ital-Uil di Caltanissetta, sono a disposizione, per presentare gratuitamente la richiesta della mensilità aggiuntiva

Redazione

22 Settembre 2020 18:27

Gli uffici del patronato Ital-Uil di Caltanissetta, via Napoleone Colajanni 88, sono a disposizione della cittadinanza tutta, per presentare gratuitamente la richiesta della mensilità aggiuntiva Rem (Reddito di emergenza) con scadenza 15 ottobreSi ricorda che il decreto – legge n.104 del 14 agosto 2020 ha prorogato di un mese il reddito di emergenza e previsto il pagamento di una ulteriore mensilità aggiuntiva per i nuclei familiari in possesso dei requisiti già fissati dal decreto rilancio.

La domanda per la quota aggiuntiva di Rem può essere presentata sia da coloro che hanno già presentato domanda di rem, sia da coloro che non hanno mai presentato domanda ovvero sia stata respinta per carenza dei requisiti richiesti.

Il patronato Ital opera dal 1952 e assiste e tutela gratuitamente le famiglie. Il responsabile Ital-Uil Caltanissetta Katya Maniglia



