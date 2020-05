Politica 71

Reddito di emergenza, la proposta di Provenzano: "Lo avrei inserito per tre mesi per non lasciare indietro nessuno"

Il ministro sostiene che bisogna rafforzare l'attenzione sui territorio perchè ogni intervento va calato nella realtà concreta

28 Maggio 2020 09:33

"Avrei inserito il reddito di emergenza come misura ma per tre mesi. Non lasciare indietro nessuno è un impegno ed un vasto programma, poi va calato nella realtà concreta. E la realtà concreta significa da un lato il carattere universale di alcune misure ed alcuni interventi, e dall’altro secondo me rafforzare l’attenzione ai territori. Io mi sono battuto in queste settimane nel governo su questi due elementi".Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nel corso di una diretta sulla pagina Facebook della consigliera regionale Alessandra Nardini. Bisogna secondo il ministro Provenzano "passare dal "Cura Italia", che aveva un sostegno sociale fondato quasi esclusivamente sulla cassa integrazione in deroga, e su un bonus per i lavoratori autonomi, che è importante, ma comunque spesso insufficiente, ad allargare le fasce di protezione.

Per esempio nel decreto rilancio abbiamo non solo allargato la possibilità di ricorso alla cassa integrazione ma inserito e rafforzato misure di ammortizzatori sociali anche per i lavoratori come Naspi, e soprattutto inserito un reddito di emergenza che avrei voluto fosse di tre mesi. Sono due e forse si potrà ancora migliorare in Parlamento, comunque diamo il segnale che allarghiamo la tutela sociale".



