Reddito di Emergenza, Inps Caltanissetta: da oggi è possibile presentare le domande

Le istanze possono essere inoltrate all’Inps utilizzando il servizio online disponibile sul sito internet dell’Istituto.

Redazione

23 Maggio 2020 09:48

Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli Istituti di Patronato.

Previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il REm è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto.



