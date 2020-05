Politica 323

Reddito di emergenza, Catalfo: "Durerà due mesi e sarà dalle 400 alle 800 euro. Coinvolgerà un milione di famiglie"

Sarà molto larga la platea interessata: lavoratori atipici, stranieri (basta la residenza in Italia, senza il vincolo dei 10 anni richiesto dal Rdc), lavoratori del sommerso e tutti gli esclusi dal resto degli aiuti

10 Maggio 2020 11:59

Nel governo si litiga ancora sul reddito di emergenza ma alla fine sembra che piano piano si stia riuscendo a trovare una sorta di quadra per questa misura che punta ad aiutare le famiglie in questo momento di difficoltà, dovuto al coronavirus.Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ipotizza che alla fine durerà 2 mesi e coinvolgerà circa un milione di famiglie, con un assegno da 400 euro (single) a 800 euro (famiglia con figli). Costo stimato: 1,2 miliardi.

Sarà molto larga la platea interessata: lavoratori atipici, stranieri (basta la residenza in Italia, senza il vincolo dei 10 anni richiesto dal Rdc), lavoratori del sommerso e tutti gli esclusi dal resto degli aiuti.

Tre i requisiti di base: reddito del 2020 inferiore al Rem, in banca massimo 10 mila euro per il single e 20 mila per la famiglia, Isee inferiore a 15 mila euro (ma il 79% degli Isee è già sotto questa soglia, dati Inps sul 2018). Italia Viva vorrebbe che il reddito di emergenza fosse gestito dai Comuni, la Catalfo però preferisce la gestione dell'Inps.



