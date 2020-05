Politica 143

Reddito di emergenza anche a chi percepisce meno di 400 euro di reddito di cittadinanza

Una delle ipotesi al vaglio del Governo, prevede che chi prende 200 euro di reddito di cittadinanza, potrà "integrare fino ad arrivare a 400 euro di Rem

Redazione

01 Maggio 2020 20:19

Il Reddito di emergenza potrà essere una sorta di piccola integrazione anche per chi percepisce un importo minimo del reddito di cittadinanza. Per esempio chi prende 200 euro di Rdc, potrà "integrare fino ad arrivare a 400 euro di Rem". A dirlo è il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.Il reddito di emergenza sarà comunque temporaneo "per due o tre mesi". L'assegno varierà da 400 euro per un single a 800 euro per una famiglia.

"Questo mio Primo maggio da ministro voglio dedicarlo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questo periodo ci hanno permesso di affrontare questa emergenza" determinata dalla pandemia Covid-19. Lo afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, in un video su

Facebook. Parla di "medici, infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti, forze dell'ordine, dipendenti di banche, uffici postali e supermercati, consulenti del lavoro, operatori dell'informazione solo per citarne alcuni: milioni di persone che purtroppo in alcuni casi hanno pagato anche con la vita il loro sacrificio. Sono loro l'emblema del Primo maggio 2020", afferma la ministra rivolgendosi a loro ma anche "a tutti i lavoratori e le lavoratrici che tra pochi giorni riprenderanno l'attività, e a tutti quelli che la riprenderanno tra qualche settimana", a cui "garantisco il mio impegno".

Questo è un Primo maggio, afferma ancora Catalfo, che "ricorderemo per molti anni", ma "oggi ci è ancora più chiara una cosa: l'importanza del nostro lavoro come mezzo di sostentamento, ma anche come possibilità di esprimerci. Il tutto in piena sicurezza. Questi valori sono stati messi a dura prova da questo momento storico"



