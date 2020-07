Attualita 294

Reddito di cittadinanza, sul sito del ministero un elenco di cosa si può pagare col sussidio

Il sito del ministero fornisce indicazioni in grandi linee su ciò che si può pagare e sugli acquisti che invece si devono assolutamente evitare

Redazione

07 Luglio 2020 23:11

Tra le domande che si pongono i percettori del Reddito di cittadinanza, rientra anche quella relativa al pagamento dell'assicurazione Rc. Chi percepisce il sussidio mensile deve fare attenzione al mondo in cui lo spende, perché ci sono cose che non si possono pagare con l'assegno del Rdc. Sul sito del ministero del Lavoro è presente un elenco di cosa si può pagare con il sussidio.Il fine del sussidio governativo è quello di offrire un’integrazione economica per affrontare spese e costi relativi ai bisogni primari. Non tutto, però, si può pagare con il Reddito di cittadinanza e bisogna prestare molta attenzione per non incorrere in sanzioni o, addirittura, nella perdita del beneficio. I percettori del reddito di cittadinanza ricordino anche che conviene spendere l’intero importo che giunge mensilmente sulla card perché non si può accumulare denaro per le spese future. Attenzione, dunque, a rispettare obblighi e divieti.

Per quanto riguarda le spese consentite, sul portale ufficiale del Ministero del Lavoro non figura un elenco dettagliato dei beni e dei servizi che il beneficiario può acquistare. Fornisce indicazioni in grandi linee su ciò che si può pagare e sugli acquisti che invece si devono assolutamente evitare, ma permangono molti dubbi.

I servizi assicurativi non rientrano tra le spese che il beneficiario può effettuare con la card. Quindi, anche se in possesso di una sola auto di piccola cilindrata, non si può utilizzare il credito presente sulla carta del RdC per provvedere al pagamento della polizza assicurativa.



Tra le domande che si pongono i percettori del Reddito di cittadinanza, rientra anche quella relativa al pagamento dell'assicurazione Rc. Chi percepisce il sussidio mensile deve fare attenzione al mondo in cui lo spende, perché ci sono cose che non si possono pagare con l'assegno del Rdc. Sul sito del ministero del Lavoro è presente un elenco di cosa si può pagare con il sussidio.Il fine del sussidio governativo è quello di offrire un’integrazione economica per affrontare spese e costi relativi ai bisogni primari. Non tutto, però, si può pagare con il Reddito di cittadinanza e bisogna prestare molta attenzione per non incorrere in sanzioni o, addirittura, nella perdita del beneficio. I percettori del reddito di cittadinanza ricordino anche che conviene spendere l’intero importo che giunge mensilmente sulla card perché non si può accumulare denaro per le spese future. Attenzione, dunque, a rispettare obblighi e divieti.

Per quanto riguarda le spese consentite, sul portale ufficiale del Ministero del Lavoro non figura un elenco dettagliato dei beni e dei servizi che il beneficiario può acquistare. Fornisce indicazioni in grandi linee su ciò che si può pagare e sugli acquisti che invece si devono assolutamente evitare, ma permangono molti dubbi.

I servizi assicurativi non rientrano tra le spese che il beneficiario può effettuare con la card. Quindi, anche se in possesso di una sola auto di piccola cilindrata, non si può utilizzare il credito presente sulla carta del RdC per provvedere al pagamento della polizza assicurativa.



"Italia Veloce": la statale Agrigento - Caltanissetta è tra i 130 interventi inseriti nel piano di investimenti

News Successiva Coronavirus, il presidente brasiliano Bolsonaro: "Sono positivo. Tutto è iniziato domenica scorsa"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare