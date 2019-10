Attualita 393

Reddito di cittadinanza, pubblicato a Caltanissetta l'avviso per i tirocini d'inclusione

Si tratta di un'opportunità per i beneficiari e le imprese. Gli avvisi sono reperibili sul sito web del Comune

Redazione

17 Ottobre 2019 17:12

Sono stati pubblicati due avvisi reperibili anche sul sito web del Comune di Caltanissetta, per la creazione di una long list di enti, organizzazioni e imprese disponibili a ospitare i tirocini formativi dei beneficiari del Rei/Reddito di cittadinanza nel distretto socio sanitario D8 di cui il Comune di Caltanissetta è capofila. “Con un budget di 700mila euro prende il via un progetto importante per la nostra comunità – afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, nella qualità di presidente dell'assemblea dei sindaci del distretto -. Grazie al reddito di cittadinanza molti beneficiari potranno svolgere tirocini presso aziende e organizzazioni con l'obiettivo di apprendere nuove competenze per l'inserimento nel mondo del lavoro e questo rappresenta un'opportunità anche per le imprese ospitanti”.Il distretto sociosanitario D-8 composto dai Comuni di Caltanissetta, Delia, Sommatino, Santa Caterina Villarmosa, Riesi e Resuttano, tramite il sistema dell'accreditamento ha selezionato due agenzie. Si tratta del consorzio Sol.Co Rete di imprese sociali e dell'agenzia per il lavoro Eap Fedarcom che hanno emanato i due avvisi rivolti a enti, imprese o organizzazioni. Le due agenzie avranno il ruolo di soggetto promotore dei tirocini, favorendo l'incontro tra domanda e offerta. I beneficiari del Reddito cittadinanza in base ad un bilancio delle competenze saranno quindi indirizzati in aziende, cooperative, organizzazioni che avranno aderito alla manifestazione d'interesse. I due soggetti attuatori promuovono e pubblicizzano con propri canali di diffusione gli avvisi e tutte le attività connesse. “Con i tirocini d'inclusione prosegue l'impegno del distretto sociosanitario su questo fronte con un programma di ricco e articolato – spiega il dirigente dei servizi sociali del Comune di Caltanissetta, Giuseppe Intilla, coordinatore del Distretto -. Si tratta di un'iniziativa sul campo che ha la finalità d'accompagnare i fruitori del reddito di cittadinanza verso l'acquisizione di abilità e competenze nel mondo del lavoro con uno stanziamento di circa 700 mila euro fino al 2020 a valere sul Pon Inclusione”.

Ad ogni tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile di 300 euro netti. Ad erogarla sarà l'ente promotore che provvederà alla corresponsione dell'importo a seguito dell'effettivo ricevimento delle somme da parte del Comune capofila del distretto.

Sul portale online del comune di Caltanissetta è possibile scaricare l'avviso con cui il Distretto comunica la manifestazione d'interesse ed entrambi i bandi emanati dal Consorzio Sol.Co rete di imprese sociali e dall'agenzia Eap Fedarcom.





Sono stati pubblicati due avvisi reperibili anche sul sito web del Comune di Caltanissetta, per la creazione di una long list di enti, organizzazioni e imprese disponibili a ospitare i tirocini formativi dei beneficiari del Rei/Reddito di cittadinanza nel distretto socio sanitario D8 di cui il Comune di Caltanissetta è capofila. “Con un budget di 700mila euro prende il via un progetto importante per la nostra comunità – afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, nella qualità di presidente dell'assemblea dei sindaci del distretto -. Grazie al reddito di cittadinanza molti beneficiari potranno svolgere tirocini presso aziende e organizzazioni con l'obiettivo di apprendere nuove competenze per l'inserimento nel mondo del lavoro e questo rappresenta un'opportunità anche per le imprese ospitanti”.Il distretto sociosanitario D-8 composto dai Comuni di Caltanissetta, Delia, Sommatino, Santa Caterina Villarmosa, Riesi e Resuttano, tramite il sistema dell'accreditamento ha selezionato due agenzie. Si tratta del consorzio Sol.Co Rete di imprese sociali e dell'agenzia per il lavoro Eap Fedarcom che hanno emanato i due avvisi rivolti a enti, imprese o organizzazioni. Le due agenzie avranno il ruolo di soggetto promotore dei tirocini, favorendo l'incontro tra domanda e offerta. I beneficiari del Reddito cittadinanza in base ad un bilancio delle competenze saranno quindi indirizzati in aziende, cooperative, organizzazioni che avranno aderito alla manifestazione d'interesse. I due soggetti attuatori promuovono e pubblicizzano con propri canali di diffusione gli avvisi e tutte le attività connesse. “Con i tirocini d'inclusione prosegue l'impegno del distretto sociosanitario su questo fronte con un programma di ricco e articolato – spiega il dirigente dei servizi sociali del Comune di Caltanissetta, Giuseppe Intilla, coordinatore del Distretto -. Si tratta di un'iniziativa sul campo che ha la finalità d'accompagnare i fruitori del reddito di cittadinanza verso l'acquisizione di abilità e competenze nel mondo del lavoro con uno stanziamento di circa 700 mila euro fino al 2020 a valere sul Pon Inclusione”.

Ad ogni tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile di 300 euro netti. Ad erogarla sarà l'ente promotore che provvederà alla corresponsione dell'importo a seguito dell'effettivo ricevimento delle somme da parte del Comune capofila del distretto.

Sul portale online del comune di Caltanissetta è possibile scaricare l'avviso con cui il Distretto comunica la manifestazione d'interesse ed entrambi i bandi emanati dal Consorzio Sol.Co rete di imprese sociali e dall'agenzia Eap Fedarcom.





News Successiva Rescissione del contratto con Caltaqua, il liquidatore dell'Ato idrico Caltanissetta contraria alla proposta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews