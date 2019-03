Attualita 297

Reddito di Cittadinanza, oltre 44 mila le domande: la Sicilia tra le regioni con più richieste

Campania, Lombardia e Sicilia tra le regioni con il più alto numero di richieste. In Sicilia sono state presentate 5.328 domande

Redazione

06 Marzo 2019 20:49

Delle "44.125 domande pervenute a Poste italiane nel primo giorno di avvio del reddito di cittadinanza. Di cui 8.492 on line e 35.653 presso gli uffici postali", le prime tre regioni per numero di richieste sono "la Campania, la Lombardia e la Sicilia rispettivamente con 5.770, 5.751, 5.328". Lo comunica il Ministero del Lavoro indicando anche che "ancora non è quantificabile il numero delle domande pervenute ai circa 30.000 Centri di assistenza fiscale".Presenza numerosa e costante dei cittadini che oggi hanno richiesto gratuitamente il reddito di cittadinanza presso i Caf della Uil Sicilia. Nel Palermitano gli uffici sono 44 in tutto.(Gds)



