Reddito di cittadinanza, non sarà possibile effettuare acquisti on line: per il resto tutto rimane invariato

Invece, per la presentazione di nuove domande, bisognerà essere in possesso dell’identità digitale Spid

Redazione

09 Aprile 2020 20:22

Reddito di cittadinanza al tempo del coronavirus. Nonostante il lockdown per contrastare l’emergenza, è possibile fare gli acquisti di sempre ma non online.Possono essere acquistati i beni di prima necessità quali: prodotti alimentari, bevande (tranne superalcolici), prodotti per l’igiene e farmaci (acquistabili sia in farmacia e in parafarmacia); questi prodotti possono essere comprati solamente recandosi fisicamente alle rispettive attività, quindi non è possibile acquistarli online. Rimane del tutto invariato anche il pagamento di affitti e mutui, il quale può essere effettuato come sempre presso gli uffici postali. Infine, non cambia il limite del prelievo mensile, ossia 100 euro e neppure l’obbligo alla spesa entro il mese di erogazione.

L’unica cosa che cambia in ambito di reddito di cittadinanza in questo periodo di emergenza di Covid19 è la presentazione della domanda. Vista la chiusura degli uffici Inps e la chiusura di alcuni Caf patronati, la richiesta per i nuovi possibili beneficiari può essere fatta online, basta essere in possesso dell’identità digitale SPID.

Qualora vi siano soggetti che non possiedano l’identità digitale, ottenerla è molto semplice, occorre avere: un indirizzo e–mail; numero di telefono del cellulare che si utilizza normalmente; documento di identità valido ed infine tessera sanitaria con codice fiscale. Dopodiché bisogna inserire i dati richiesti per la registrazione e il gioco è fatto. Il sito dove si può svolgere questo passaggio è redditodicittadinanza.gov.it, inoltre all’interno del sito vi sono anche video tutorial che spiegano dettagliatamente come eseguire tutti i passaggi.





