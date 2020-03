Attualita 812

Reddito di Cittadinanza, niente sussidio a febbraio: la Uil offre assistenza agli utenti

Sono tanti i beneficiari che in queste ultime settimane non hanno ricevuto la mensilità di febbraio

Redazione

05 Marzo 2020 08:55

Il segretario generale della Uil di Caltanissetta/Enna Vincenzo Mudaro e la responsabile provinciale del patronato Ital-Uil di Caltanissetta Katya Manigliacomunicano:

che gli uffici di via Napoleone Colajanni, 88 sono a disposizione della cittadinanza tutta, per chiarimenti sul reddito/ pensione di cittadinanza. Si ricorda che il reddito di cittadinanza è una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve ad integrare i redditi familiari.

Sono tanti i beneficiari che in queste ultime settimane non hanno ricevuto la mensilita' di febbraio. I nosti uffici ricordano che per poter percepire il sussidio, i beneficiari avrebbero dovuto provvedere al rinnovo dell'Isee.

Il patronato Ital opera dal 1952 e assiste e tutela gratuitamente le famiglie rivolgetevi a noi per ulteriori chiarimenti







Il segretario generale della Uil di Caltanissetta/Enna Vincenzo Mudaro e la responsabile provinciale del patronato Ital-Uil di Caltanissetta Katya Manigliacomunicano:

che gli uffici di via Napoleone Colajanni, 88 sono a disposizione della cittadinanza tutta, per chiarimenti sul reddito/ pensione di cittadinanza. Si ricorda che il reddito di cittadinanza è una misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve ad integrare i redditi familiari.

Sono tanti i beneficiari che in queste ultime settimane non hanno ricevuto la mensilita' di febbraio. I nosti uffici ricordano che per poter percepire il sussidio, i beneficiari avrebbero dovuto provvedere al rinnovo dell'Isee.

Il patronato Ital opera dal 1952 e assiste e tutela gratuitamente le famiglie rivolgetevi a noi per ulteriori chiarimenti







News Successiva Caltanissetta. Al Circolo dei Nobili conferenza stampa del Comitato Parco Antenna Sant'Anna

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare