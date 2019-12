Attualita 196

Reddito di cittadinanza, l'Inps lavora per pagarlo anticipatamente a dicembre. Niente tredicesima

Il pagamento dovrebbe avvenire entro il 27 dicembre ma in vista delle feste natalizie, l'accredito della ricarica potrebbe essere anticipato

Redazione

17 Dicembre 2019 19:56

I percettori del reddito di cittadinanza non percepiranno la tredicesima. Non spetta ai disoccupati, neppure se percettori dell'indennità Naspi, ne ai titolari del reddito di cittadinanza, così come non è prevista per i lavoratori parasubordinati con contratto co.co.co., i lavoratori a progetto e agli autonomi.L'unica novità potrebbe riguardare la data di pagamento del mese di dicembre. Il pagamento dovrebbe avvenire entro il 27 del mese ma l'Inps ha comunicato che "l'Istituto sta lavorando affinchè nel mese di dicembre, vista la prossimità delle feste natalizie, l'accredito della ricarica possa essere anticipato qualche giorno prima".



