Lavoravano in nero in un supermercato e percepivano reddito di cittadinanza: denunciati

Scoperti altri due casi in Sicilia. Ad Augusta nove dipendenti su dieci erano in nero e due avevano il reddito di cittadinanza

Redazione

31 Ottobre 2019 12:52

In un supermercato, ad Augusta (Sr), su dieci dipendenti nove erano in 'nero' indossando persino la divisa da lavoro, due dei quali percepivano pure il reddito di cittadinanza. A scoprirlo sono stati i militari della guardia di finanza che hanno segnalato il caso all'Inps per la revoca dei beneficio. Per il proprietario del supermercato è scattata la denuncia e la procedura di irrogazione della cosiddetta "maxi-sanzione".

