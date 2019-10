Attualita 641

Reddito di cittadinanza, arrivano i soldi di ottobre. Stop al beneficio per chi non ha integrato la domanda

Chi non ha aggiornato la domanda potrà sempre integrare la documentazione con un'autocertificazione

Redazione

28 Ottobre 2019 15:26

È il giorno del pagamento della mensilità di ottobre del reddito di cittadinanza ma non per tutti. Infatti, chi aveva fatto domanda a marzo 2019 e non ha integrato la domanda entro il 21 ottobre, così come richiesto dall'Inps, perde il pagamento e anche, così come sottolineato dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico, anche la possibilità di recuperare gli arretrati.Non tutto è perduto. Infatti, chi non ha aggiornato la domanda potrà sempre integrare la documentazione con un’autocertificazione. Basterà collegarsi al sito dell'Inps, aggiornare e si riavrà il pagamento soltanto quando la l'integrazione verrà accettata.

Quindi chi non ha aggiornato ma non sarà più nei termini per ricevere il pagamento di ottobre e il sussidio tornerà a essere pagato una volta rimessa in regola la documentazione, ma gli arretrati non si potranno recuperare e il pagamento di ottobre sarà comunque perso.

Stessa situazione per chi riceve la Pensione di cittadinanza.



