Reddito di cittadinanza, ammessi anche i regali di Natale: abbigliamento, tablet, pc e smartphone

I soldi contenuti nella card possono essere spesi anche per oggetti la cui destinazione rimane oscura

Redazione

12 Novembre 2019 15:45

Anche i regali di Natale possono essere acquistati con la card del Reddito di cittadinanza. Malgrado il bene da comprare con il reddito di cittadinanza debba essere considerato un bene di primissima o almeno prima necessità per la famiglia, i soldi contenuti nella card possono essere spesi per oggetti la cui destinazione rimane oscura e quindi anche per i regali di Natale.I prodotti, rispetto al testo originale della norma che limitava l’uso della carta a farmaci, bollette e generi alimentari, sono aumentati e così sono ammessi anche abbigliamento, libri, elettrodomestici, tablet, pc e smartphone. Si possono comprare anche biglietti per spettacoli teatrali, concerti, articoli sportivi. E c'è anche la possibilità di regalarsi un soggiorno vacanza.

Non si possono acquistare, invece, gioielli e accessori di lusso come pellicce, beni antiquari e armi, così come abbonamenti a Netflix o pay tv a pagamento. Non sono ammessi gli acquisti online.



