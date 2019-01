Attualita 650

Reddito di cittadinanza: alla Cgil di Caltanissetta è possibile fare le domande

Tutti gli orari e le sedi dove è possibile fare la richiesta

Redazione

30 Gennaio 2019 18:01

La Cgil invita i cittadini presso le sue sedi per saperne di più sui requisiti di accesso al REDDITO DI CITTADINANZA. "È possibile - si legge nella nota - venirci a trovare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, il sabato dalle ore 9 alle ore 12.30. La CGIL sempre a vostro servizio, vi aspettiamo! Queste le nostre sedi: GELA Via Pitagora n. 19 CALTANISSETTA Via Melfa n. 29 BUTERA Via Regina Elena n. 15, CAMPOFRANCO Via Vittorio Emanuele n. 65, Mazzarino Piazza Colaianni n. 20, MILENA Piazza Garibaldi n. 10, MUSSOMELI Via Palermo, NISCEMI Via IV Novembre n. 3, RIESI Via Principe Umberto n. 21,SAN CATALDO Corso Sicilia n. 118, SOMMATINO Via Regina Margherita n. 16, MARIANOPOLI Via Messina n. 3".

