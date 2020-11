Cronaca 131

Reddito di cittadinanza a un detenuto omicida e a un lavoratore in nero: denunce a Carini

La moglie del primo aveva messo di indicare nella richiesta che il coniuge era detenuto al Pagliarelli

Redazione

16 Novembre 2020 09:39

I finanzieri della Tenenza di Carini hanno individuato altri due 'furbetti' del reddito di cittadinanza. Nel primo caso una 29enne di Terrasini da aprile ha omesso di indicare nella richiesta inviata all'Inps che il coniuge, con numerosi precedenti penali, tra cui omicidio, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, rissa, è detenuto al Pagliarelli. I militari hanno sottoposto a sequestro preventivo la card e segnalato la donna all'Inps per le sanzioni amministrative di revoca o decadenza del beneficio e il recupero coattivo della somma percepita, pari ad 11.897 euro.Nel secondo caso i militari della Tenenza di Carini, con appostamenti e pedinamenti tra Carini e Palermo, hanno accertato che un 47enne svolgeva già da febbraio l'attività di autotrasportatore, quale dipendente in nero per conto della ditta intestata al fratello: si è proceduto alla denuncia a piede libero e al sequestro della card, con il recupero di 16.640 euro.



