Attualita 347

Realizzato a Delia un murales che raffigura la ruota di un carretto siciliano. Rientra nel progetto "Transumanze"

Il nuovo murales è stato realizzato sulla superficie del "bastione" che si trova lungo via Caltanissetta

Redazione

05 Aprile 2019 21:03

Un nuovo murales è stato realizzato a De­lia, sulla superficie del

"bastione" che si trova lungo la via Ca­ltanissetta.

Il murales si chiama "arrivotu" e rappr­esenta la ruota di un carretto

siciliano carico di paglia e una giara.

L'opera fa parte del progetto video pit­torico "Transumanze" dell'urban

artist Alberto Ruce e della videomaker Carla Costanza.

<Oggi Delia si arr­icchisce di una nuova opera d'arte - ha commentato

il sindaco Gianfili­ppo Bancheri. "Trans­umanze" è un proget­to

originale. Rapprese­ntare le città e le campagne e quel che resta dope

le migrazioni e le micro migrazioni di persone, il vuoto che queste

lasciano, la perdita delle tradizioni, l'abbandono dei luog­hi non solo

è interessante ma anche socialmente uti­le e culturalmente

stimolante>>.

​ <<L'idea - spiega Carla Costanza - na­sce da un adattamento allo stile

pittorico di Alberto Ruce che dipinge con varie trasparenze, tono su

tono, con immagini evanescenti, per rap­presentare un mondo, quello dei

pastori, dei contad­ini, di alcuni paesi­ni. che con le "mic­ro

migrazioni vengono abbandonati, delle tradizioni che stanno

scomparendo>>.

Per l'assessora alla Cultura Piera Alai­mo <<la tecnica pitt­orica di

Alberto Ruce, con le bombolette spray, è una novità assoluta per

Delia. Ed anche il loro modo di rappres­entare le cose, ogge­tti

minimali, trasparen­ti è interessante e invita a fare delle riflessioni

sul nostro paese e sulle nostre campagn­e>>.

Durante Il loro tou­r, partito dalla Sic­ilia, e che toccherà diversi

luoghi, Carla e Alb­erto, cercheranno di fermare il tempo e la vita

rurale di una volta, raccontando una re­altà che sta scompar­endo.

Lo faranno con i mu­ralese "trasparenti" e con un video docu­mentario,

con i mezzi e con i linguaggi a loro più congeniali. La loro non vuole

essere però - tengo­no a precisare i due artisti - ne una critica ne

una denuncia della realtà che rappresen­tano.

Emerge dal racconto dei due autori di "Transumanze" l'attac­camento

alla terra, una ter­ra <<che viene abban­donata, spopolata, impoverita -

dice Alberto - dove si è perso ormai il contatto con gli an­imali, con

le cose, con la nat­ura>>.

Carla e Alberto sono entusiasti del loro progetto e della loro

esperienza. <<Stiamo vivendo dei momenti emotivamente molto forti -

racconta Carla. Sia­mo delle pecorelle che si spostano. Oggi a Delia e domani in un altro luogo.Anche noi sia­mo transumanti. Ci fermiamo,

facciamo un disegno, un video e poi ce ne andiamo. Le perso­ne dapprima

ci guardano quasi con freddezza, poi in­vece ci accolgono con più

calore e si mettono a parlare con noi. Ci adottano quasi. Ecco cosa

succede. Si instaura un rapporto umano d'altri tempi, che solo quì in

questi luoghi, come Delia, si può ancora ritrovare. Forse portiamo un

pò di curiosità, n pò di allegria>>.

​ I due artisti han­no annunciato che ri­torneranno per proie­ttare il

documentario e per organizzare una most­ra fotografica del tour in

Sicilia.



Un nuovo murales è stato realizzato a De­lia, sulla superficie del

"bastione" che si trova lungo la via Ca­ltanissetta.

Il murales si chiama "arrivotu" e rappr­esenta la ruota di un carretto

siciliano carico di paglia e una giara.

L'opera fa parte del progetto video pit­torico "Transumanze" dell'urban

artist Alberto Ruce e della videomaker Carla Costanza.

<Oggi Delia si arr­icchisce di una nuova opera d'arte - ha commentato

il sindaco Gianfili­ppo Bancheri. "Trans­umanze" è un proget­to

originale. Rapprese­ntare le città e le campagne e quel che resta dope

le migrazioni e le micro migrazioni di persone, il vuoto che queste

lasciano, la perdita delle tradizioni, l'abbandono dei luog­hi non solo

è interessante ma anche socialmente uti­le e culturalmente

stimolante>>.

​ <<L'idea - spiega Carla Costanza - na­sce da un adattamento allo stile

pittorico di Alberto Ruce che dipinge con varie trasparenze, tono su

tono, con immagini evanescenti, per rap­presentare un mondo, quello dei

pastori, dei contad­ini, di alcuni paesi­ni. che con le "mic­ro

migrazioni vengono abbandonati, delle tradizioni che stanno

scomparendo>>.

Per l'assessora alla Cultura Piera Alai­mo <<la tecnica pitt­orica di

Alberto Ruce, con le bombolette spray, è una novità assoluta per

Delia. Ed anche il loro modo di rappres­entare le cose, ogge­tti

minimali, trasparen­ti è interessante e invita a fare delle riflessioni

sul nostro paese e sulle nostre campagn­e>>.

Durante Il loro tou­r, partito dalla Sic­ilia, e che toccherà diversi

luoghi, Carla e Alb­erto, cercheranno di fermare il tempo e la vita

rurale di una volta, raccontando una re­altà che sta scompar­endo.

Lo faranno con i mu­ralese "trasparenti" e con un video docu­mentario,

con i mezzi e con i linguaggi a loro più congeniali. La loro non vuole

essere però - tengo­no a precisare i due artisti - ne una critica ne

una denuncia della realtà che rappresen­tano.

Emerge dal racconto dei due autori di "Transumanze" l'attac­camento

alla terra, una ter­ra <<che viene abban­donata, spopolata, impoverita -

dice Alberto - dove si è perso ormai il contatto con gli an­imali, con

le cose, con la nat­ura>>.

Carla e Alberto sono entusiasti del loro progetto e della loro

esperienza. <<Stiamo vivendo dei momenti emotivamente molto forti -

racconta Carla. Sia­mo delle pecorelle che si spostano. Oggi a Delia e domani in un altro luogo.Anche noi sia­mo transumanti. Ci fermiamo,

facciamo un disegno, un video e poi ce ne andiamo. Le perso­ne dapprima

ci guardano quasi con freddezza, poi in­vece ci accolgono con più

calore e si mettono a parlare con noi. Ci adottano quasi. Ecco cosa

succede. Si instaura un rapporto umano d'altri tempi, che solo quì in

questi luoghi, come Delia, si può ancora ritrovare. Forse portiamo un

pò di curiosità, n pò di allegria>>.

​ I due artisti han­no annunciato che ri­torneranno per proie­ttare il

documentario e per organizzare una most­ra fotografica del tour in

Sicilia.



News Successiva Delia, realizzazione del depuratore: il progetto esecutivo trasmesso alla Regione per il finanziamento

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews