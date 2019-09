Cronaca 391

Rapporti sessuali con una 13enne: arrestato un trentenne di Termini Imerese

L’arresto è scattato in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip

Redazione

29 Settembre 2019 09:26

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Termini Imerese, a conclusione di una minuziosa ed ininterrotta attività investigativa, ha tratto in arresto un trentenne residente a Termini Imerese ritenuto responsabile del reato di atti sessuali con minore.L’arresto è scattato in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese.



L’uomo è ritenuto responsabile di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 13 anni.







