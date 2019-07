Cronaca 1893

Rapine, truffe, spaccio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: nisseno condannato a 18 anni di reclusione

L'uomo, che al momento dell’arresto era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato condotto dagli agenti della sezione antidroga al carcere Malaspina

Redazione

05 Luglio 2019 11:39

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato A. C., 41enne nisseno, in esecuzione del provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dovendo scontare lo stesso la pena detentiva di 18 anni, 7 mesi e 9 giorni di reclusione e 6 mesi di arresto, oltre a una multa di 31.716 euro, per svariati reati. Tra cui detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso, evasione, danneggiamento seguito da incendio, rapina, estorsione, ricettazione, truffa, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Per i predetti reati, commessi in un arco temporale tra il 2003 e il 2007, sono state emesse, nel tempo, diverse sentenze di condanna, oggi divenute definitive, oggetto del provvedimento di cumulo dell’ufficio giudiziario campano. L'uomo, che al momento dell’arresto era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato condotto dagli agenti della sezione antidroga al carcere Malaspina di Caltanissetta dove dovrà scontare il cumulo di pene.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato A. C., 41enne nisseno, in esecuzione del provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dovendo scontare lo stesso la pena detentiva di 18 anni, 7 mesi e 9 giorni di reclusione e 6 mesi di arresto, oltre a una multa di 31.716 euro, per svariati reati. Tra cui detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso, evasione, danneggiamento seguito da incendio, rapina, estorsione, ricettazione, truffa, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Per i predetti reati, commessi in un arco temporale tra il 2003 e il 2007, sono state emesse, nel tempo, diverse sentenze di condanna, oggi divenute definitive, oggetto del provvedimento di cumulo dell’ufficio giudiziario campano. L'uomo, che al momento dell’arresto era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato condotto dagli agenti della sezione antidroga al carcere Malaspina di Caltanissetta dove dovrà scontare il cumulo di pene.

Sicilia, Anas: da mercoledì 10 luglio sulla A19 interventi di pavimentazione allo svincolo per Motta Sant'Anastasia

News Successiva Faceva prostituire la convivente nel centro storico di Enna: 39enne arrestato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews