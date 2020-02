Cronaca 559

Rapinarono tabaccheria a Riesi: tre giovani condannati a 8 anni di carcere ciascuno

Così ha sentenziato la corte d'Appello nei confronti dei tre ragazzi riesini tornati in giudizio per rispondere di rapina aggravata

Redazione

15 Febbraio 2020 18:31

Colpevoli, ora come allora, di rapina. E d'altronde di averla messa a segno lo hanno già confessato, a sorpresa, durante il processo di primo grado. Quando hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, ma condizionandolo all'audizione delle parti offese. E adesso per due di loro è arrivata una riduzione di pena, per un terzo la conferma.Tutti e tre, adesso, nel secondo passaggio in aula hanno rimediato 8 anni di carcere ciascuno. Così, nel concreto, è arrivato uno sconto di pena per il ventinovenne di Riesi, Antony Castorina che si era visto infliggere nel primo passaggio in aula 10 anni di reclusione e anche per il fratello, il trentunenne Michael Stephen Castorina che era uscito dal precedente processo con 8 anni e 6 mesi (difesi dagli avvocati Vincenzo Vitello e Carmelo Terranova), mentre è una conferma della pena a 8 anni per il ventiseienne Simone Alabiso (difeso dall'avvocato Giovanni Maggio).

Così ha sentenziato la corte d'Appello nei confronti dei tre ragazzi riesini tornati in giudizio per rispondere di rapina aggravata. (Vincenzo Falci, Gds.it)



Colpevoli, ora come allora, di rapina. E d'altronde di averla messa a segno lo hanno già confessato, a sorpresa, durante il processo di primo grado. Quando hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, ma condizionandolo all'audizione delle parti offese. E adesso per due di loro è arrivata una riduzione di pena, per un terzo la conferma.Tutti e tre, adesso, nel secondo passaggio in aula hanno rimediato 8 anni di carcere ciascuno. Così, nel concreto, è arrivato uno sconto di pena per il ventinovenne di Riesi, Antony Castorina che si era visto infliggere nel primo passaggio in aula 10 anni di reclusione e anche per il fratello, il trentunenne Michael Stephen Castorina che era uscito dal precedente processo con 8 anni e 6 mesi (difesi dagli avvocati Vincenzo Vitello e Carmelo Terranova), mentre è una conferma della pena a 8 anni per il ventiseienne Simone Alabiso (difeso dall'avvocato Giovanni Maggio).

Così ha sentenziato la corte d'Appello nei confronti dei tre ragazzi riesini tornati in giudizio per rispondere di rapina aggravata. (Vincenzo Falci, Gds.it)



News Successiva Dimessa dall'ospedale, 17enne trovata morta nel suo letto: dramma nel viterbese

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare