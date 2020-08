Cronaca 240

Rapina in un market, denunciato a Gela un 21enne: incastrato dalle telecamere della videosorveglianza

Il giovane dopo aver fatto irruzione in una rivendita di generi alimentari in via XXIV maggio, avrebbe tentato di far perdere le proprie tracce

26 Agosto 2020 15:35

Nel pomeriggio del 24 agosto, gli agenti del commissariato di Gela sono intervenuti presso una rivendita di generi alimentari sita in quella via XXIV maggio, dove, poco prima, un malvivente, a volto scoperto, aveva fatto irruzione e si era appropriato del registratore di cassa; quindi, dopo avere spintonato una parente della titolare dell'esercizio che si era frapposta alla sua fuga, causandone la rovinosa caduta per terra, ha fatto perdere le proprie tracce percorrendo le vie limitrofe. Gli agenti, perlustrata la zona interessata dal crimine, hanno rinvenuto, poco distante da quei luoghi, la suddetta cassa svuotata delle banconote che vi erano contenute. Le immediate e serrate indagini svolte dalla Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. hanno permesso di individuare l'autore della rapina in un noto pregiudicato locale di 21 anni. In particolare, le indagini si sono giovate delle immagini videoregistrate dal sistema di videosorveglianza interna del supermercato che ritraevano il rapinatore solitario a viso scoperto, dando modo agli investigatori di individuarlo con certezza. L'uomo, rintracciato e messo davanti alle proprie responsabilità, ha ammesso di aver commesso il reato. Pertanto, il giovane autore del reato è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di rapina impropria, rimanendo al vaglio della citata A.G. le valutazioni e le determinazioni in merito ai fatti narrati.

