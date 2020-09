Cronaca 187

Rapina alla Posta di Sommatino: malviventi armati di tirapugni si fanno consegnare i soldi

Il dipendente, visti i toni minacciosi e trovandosi da solo, non ha potuto far altro che consegnare i soldi presenti in cassa, circa 300 euro

Rita Cinardi

08 Settembre 2020 10:00

Rapina ieri mattina all'ufficio postale di via Berlinguer a Sommatino. Intorno alle 11 due malviventi, con il volto travisato hanno fatto irruzione all'interno della Posta. Uno dei due, armato di tirapugni, ha minacciato l'unico dipendente presente in quel momento intimandogli di consegnare il denaro presente in cassa. Il dipendente, visti i toni minacciosi e trovandosi da solo, non ha potuto far altro che consegnare i contanti che ammontavano a circa 300 euro. I due, una volta preso il denaro, sono fuggiti a piedi, raggiungendo, probabilmente, un mezzo lasciato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, guidati dal capitano della compagnia, Salvatore Vilona, che adesso indagano sull'epidosio. Determinante sarà la visione delle telecamere di videosorveglianza.

