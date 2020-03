Cronaca 2064

Coronavirus. Rallenta ancora il contagio in Sicilia: ora i malati sono 1.242 (+74). I morti salgono a 57

Tra coloro che sono stati contagiati da inizio epidemia sono 60 le persone guarite. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva

Redazione

28 Marzo 2020 17:32

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 28 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 13.096.

Di questi sono risultati positivi 1.359 (+99 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.242 persone (+74).



Sono ricoverati 512 pazienti (+12 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (-4), mentre 730 (+62) sono in isolamento domiciliare, 60 guariti (+7) e 57 deceduti (+18, ma riferito agli ultimi due giorni).



Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

