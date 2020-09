Attualita 255

Raid alla chiesa di Sant'Agata al Collegio, Leandro Janni: "Solidarietà a padre Sergio e ai frati al servizio della comunità"

Il presidente regionale di Italia Nostra sottolinea "quanto a rischio e quanto delicato e fragile sia il patrimonio storico artistico delle chiese"

Redazione

22 Settembre 2020 23:20

Forte è lo stupore, lo sconcerto. Lo scandalo. Non è trascorso neppure un mese dalla precedente incursione che un nuovo furto con danneggiamento è stato perpetrato, nella notte, nella bella chiesa di Sant’Agata al Collegio a Caltanissetta. I malviventi si sono introdotti nella chiesa e nei locali parrocchiali devastando arredi e profanando

ogni spazio, ogni ambiente. A nome di Italia Nostra esprimo solidarietà a padre Sergio e ai frati che da anni sono al servizio della comunità e della città. Di certo, questi fatti dimostrano, inequivocabilmente, quanto a rischio e quanto delicato e fragile sia il patrimonio storico-artistico custodito all’interno delle nostre chiese. Un patrimonio rilevante, che non può essere esposto a tali pericoli, a tali barbarie. E’ necessario provvedere, e in fretta, con misure adeguate.

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia



