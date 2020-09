Cronaca 127

Raid alla chiesa di Sant'Agata a Caltanissetta, i responsabili dinanzi al giudice ammettono responsabilità: "Abbiamo problemi economici"

Il giudice Valentina Balbo ha disposto la custodia cautelare in carcere, così come era stato sollecitato dal pm Stefano Strino

Rita Cinardi

26 Settembre 2020 09:56

Hanno ammesso le loro responsabilità dinanzi al giudice Valentina Balbo, i due giovani nisseni Salvatore Giannone, 20 anni, e Alessio Pio Raul Naselli, 25 anni, arrestati dalla polizia per il reato di furto aggravato in concorso. I due sono gli autori del raid all'interno della chiesa Sant'Agata al Collegio commesso domenica notte. La parrocchia è stata letteralmente devastata e depredata di alcuni oggetti sacri che sono stati recuperati dagli agenti della sezione antirapina della squadra mobile. "Non avevamo intenzione di distruggere - ha confessato Salvatore Giannone, assistito dagli avvocati Dino Milazzo e Martina Vurruso - il nostro intento era solo quello di portare via alcuni oggetti. Ammetto le mie responsabilità. Ho gravi problemi economici, due figli e un altro in arrivo. Questo non giustifica il gesto ma non ero lucido". Responsabilità che sono state ammesse anche da Alessio Pio Raul Naselli, 25 anni, difeso dall'avvocato Salvatore Alfano, il quale ha specificato che "si è vero che è stato staccato un braccio alla Madonna dormiente, che si trovava all'interno della teca, ma l'intento era quello di rubare la spilla e non di distruggere". I due restano in carcere, così come era stato sollecitato anche dal pm Stefano Strino.



